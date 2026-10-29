alyona alyona отложила планы по беременности после операции по уменьшению желудка

Украинская рэперша alyona alyona (Алена Савраненко) рассказала, что после операции по уменьшению желудка ей придётся отложить планы стать мамой.

По словам артистки, врачи рекомендуют не беременеть как минимум в течение года, а лучше — двух.

Она пояснила, что после хирургического вмешательства организму нужно время на заживление и адаптацию, а также на восстановление усвоения питательных веществ и контроль возможных дефицитов.

Рэперша призналась, что хотела бы родить двоих детей до 40 лет, однако пока не знает, как сложится жизнь.

Украинская рэперша alyona alyona (Алена Савраненко) показала, как выглядит ее живот на второй день после операции по уменьшению желудка. Артистка продемонстрировала шрамы и рассказала о своем самочувствии после хирургического вмешательства.

Ранее рэперша Alyona Alyona призналась, что сделала бариатрическую операцию.

До этого Alyona alyona рассказала о жизни с весом 125 кг и проблемах со здоровьем.

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