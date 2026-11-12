Ана де Армас впервые появилась на публике с новым бойфрендом после романа с Томом Крузом

38-летняя голливудская актриса посетила светское мероприятие в Лас-Вегасе вместе с 37-летним венесуэльским музыкантом Бето Монтенегро.

Пара вместе позировала фотографам на красной дорожке.

Влюбленные стали гостями гала-вечера Persona of the Year 2026, посвященного певцу Daddy Yankee, накануне церемонии Latin Grammy.

Слухи об их отношениях появились летом 2026 года, когда пару заметили вместе на фестивале в Мадриде, а впоследствии — во время отдыха на острове Форментера.

Бето Монтенегро — певец, композитор и фронтмен венесуэльской группы Rawayana.

Голливудский актёр и режиссёр Роберт Де Ниро публично выступил с жёсткой критикой президента США Дональда Трампа. Де Ниро назвал главу государства «идиотом» и заявил, что тот, по его мнению, разрушает страну. Также актер раскритиковал сторонников президента, выразив несогласие с их позицией.

Во время кинофестиваля Tribeca голливудский актер Роберт Де Ниро публично выступил с резкой критикой в адрес Дональда Трампа. Со сцены он эмоционально выкрикнул нецензурную фразу, направленную против американского политика.

Легендарный голливудский актер Роберт Де Ниро записал специальное видеообращение, в котором выразил свою непоколебимую солидарность с народом Украины.

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