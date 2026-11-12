Анджелина Джоли приобрела новое поместье в Коннектикуте и покидает Лос-Анджелес

Голливудская актриса Анджелина Джоли решила переехать из Лос-Анджелеса в штат Коннектикут на Восточном побережье США. Звезда уже приобрела там новую недвижимость, однако точное местоположение её поместья пока не разглашается.

В сентябре 2026 года Джоли продала свой дом в Лос-Анджелесе. Ранее актриса объясняла, что оставалась в городе из-за обстоятельств, связанных с разводом с Брэдом Питтом, и планировала переехать после того, как все её дети достигнут совершеннолетия.

Недвижимость в Лос-Анджелесе актриса приобрела в 2017 году за 24,5 миллиона долларов. В сентябре 2026 года особняк площадью около 1020 квадратных метров был продан за 24,75 миллиона долларов. Изначально Джоли хотела получить за него 29,85 миллиона долларов.

Роскошный дом имел шесть спален и 10 ванных комнат. Актриса приобрела его всего через несколько месяцев после разрыва с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Джоли ранее рассказывала, что оставалась в Лос-Анджелесе исключительно из-за семейных обстоятельств. Она хотела, чтобы дети могли жить поближе к отцу.

Актриса неоднократно говорила о желании покинуть город. В одном из интервью 2024 года она заявила:

«Я здесь, потому что вынуждена оставаться из-за развода, но как только детям исполнится 18, я смогу уехать».

В другом интервью Джоли объясняла, что главной причиной покупки большого поместья в Лос-Анджелесе было стремление быть рядом с отцом детей, который жил неподалеку.

«Быть рядом с отцом детей, который живёт всего в пяти минутах от дома», — так актриса описывала одну из основных причин своего решения.

Пока неизвестно, в какой именно части штата Коннектикут расположена новая усадьба кинозвезды.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Актерская пара фактически рассталась еще в 2019 году. Однако после этого в течение нескольких лет продолжались судебные споры об опеке над детьми и совместном бизнесе — поместье-винодельне во Франции.

Адвокат Анджелины Джоли Джеймс Саймон так прокомментировал завершение одного из этапов длительного процесса:

«Это лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она испытывает облегчение от того, что эта часть закончилась».

У бывших супругов шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое являются биологическими детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Об этом сообщает Page Six.

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