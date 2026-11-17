Стриминговый сервис Apple TV продлил популярный шпионский сериал «Хромые лошади» (Slow Horses) сразу на девятый и десятый сезоны. В настоящее время зрителям доступны шесть сезонов, а работа над следующими частями уже ведётся.

Официальное заявление компании появилось вскоре после слухов о том, что сериал может завершиться после восьмого сезона. Его съемки в настоящее время продолжаются в Лондоне.

В главную роль проблемного агента МИ-5 Джексона Лэмба, возглавляющего команду шпионов-аутсайдеров, вернется Гэри Олдман. Актёр известен по фильмам «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Тёмные времена» и франшизе о Гарри Поттере.

Сериал основан на цикле романов Мика Геррона «Слау-хаус» (Slough House).

Пока неизвестно, появится ли в новых эпизодах персонаж Джека Лоудена, известного по фильмам «Дюнкерк», «Капоне» и сериалу «Властелин колец: Кольца власти».

В финале шестого сезона его герой Ривер Картрайт был отравлен. В оригинальных книгах персонаж возвращается после длительного восстановления, однако о будущем сериальной версии пока нет конкретной информации.

Дополнительную интригу ситуации добавляет то, что Лоудена считали одним из главных претендентов на роль нового Джеймса Бонда. Однако недавно стало известно, что эту роль получил Роберт Паттинсон.

В то же время ожидается, что как минимум в седьмом и восьмом сезонах появится Оливия Кук, известная по фильмам «Звук металла» и сериалам «Мотель Бейтс» и «Дом дракона».

Её героиня Сид Бейкер считалась погибшей после первого сезона, однако в шестом сезоне персонаж вернулся на экраны.

Первый сезон шпионской драмы вышел в апреле 2022 года. Проект быстро завоевал популярность среди зрителей и признание кинокритиков, а также получил ряд престижных наград и номинаций.

Второй сезон представили уже в декабре того же года. Следующие сезоны выходили ежегодно осенью. Шестой сезон завершился в конце октября 2026 года. Седьмой уже снят, а работа над восьмым продолжается.

Сериал также имеет высокие оценки на популярных киноплатформах:

IMDb — 8,4 балла из 10;

Rotten Tomatoes — 97 % одобрения от критиков и 86 % от зрителей;

Metacritic — 82 балла из 100 от кинокритиков с пометкой «Обязательно к просмотру» и 7,6 балла из 10 от широкой аудитории.

Продление сразу на два сезона означает, что история команды Джексона Лэмба будет продолжаться как минимум до десятого сезона.

Об этом сообщает Variety.

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