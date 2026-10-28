В Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, на выставке Paul Guiragossian: 100 Years of Art впервые за пределами Ливана представили автопортрет художника Поля Гирагоссяна, датированный 1948 годом. Ретроспектива в Bassam Freiha Art Foundation продлится до 17 января 2027 года.

Картина, которую хранила семья

Автопортрет хранился в семье художника. Дочь мастера Мануэлла Гирагоссян, президент Paul Guiragossian Foundation и художница, рассказала, что во время Ливанской гражданской войны её отец каждый раз снимал эту работу со стены над пианино и нёс её в укрытие вместе с семьёй.

В 1974 году Гирагоссян потерял ногу в результате несчастного случая в лифте. Во время обстрелов и стрельбы он передвигался на костылях, вёл семью в укрытие и держал картину под мышкой.

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Как сообщает The National, работа датирована тем же годом, когда художник вместе с семьёй был перемещён из Иерусалима в результате Накбы. Тогда он оставил большинство ранних произведений, в том числе автопортрет, который считал одним из своих лучших. Более поздняя картина стала для него напоминанием об утраченном произведении и опыте перемещения.

Ретроспектива о жизни художника

Экспозицию разделили на разделы, прослеживающие разные периоды жизни Гирагоссяна. Куратор фонда Микаэла Ватрело, работавшая над проектом вместе с Мануэллой Гирагоссян, отметила, что выставка рассказывает о художнике через роль трёх женщин в его жизни — матери Рахель, жены Жюльетт и дочери Мануэллы.

Среди представленных работ — ранние портреты матери, произведения периода учёбы во Флоренции, а также полотна с характерными для художника удлинёнными фигурами и яркими цветами. В финальном разделе представлены последняя картина художника L’Adieu и автопортрет, написанный в последний год его жизни.

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