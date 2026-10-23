Отец Меган Маркл отверг обвинения сына в хранении запрещенных материалов

82-летний Томас Маркл опроверг обвинения сына в хранении на домашних компьютерах материалов с изображением сексуального насилия над детьми.

Он заявил, что готов передать всю технику на криминалистическую экспертизу.

В интервью Daily Mail мужчина назвал обвинения ложью и заявил, что не знает, почему сын пытается его дискредитировать. Сейчас Томас Маркл восстанавливается в клинике во Флориде после ампутации ноги.

По словам Маркла, конфликт мог возникнуть из-за денег. Он утверждает, что летом обнаружил несанкционированное снятие средств с банковского счета и прекратил финансовую поддержку сына.

Отца также поддержала его старшая дочь Саманта. Она заявила, что компьютеры долгое время оставались без присмотра, и обвинила брата в попытке заработать на этой истории. Обвинения на данный момент изложены сторонами конфликта, а Томас Маркл их отрицает.

Источник: Daily Mail.

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