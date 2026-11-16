Бейонсе впервые рассказала о подробностях тайной свадьбы с Jay-Z в 2008 году

Американская певица Бейонсе впервые раскрыла подробности своей закрытой свадьбы с рэпером Jay-Z, которая состоялась 4 апреля 2008 года в нью-йоркском пентхаусе при участии всего около 40 гостей.

«Мы сказали гостям, что устраиваем вечеринку, и никто не знал, что они придут на нашу свадьбу, кроме наших родителей и нескольких друзей», — призналась 45-летняя артистка в интервью журналу i-D, добавив, что её свадебное платье без бретелек создала мама Тина Ноулз, в мемуарах которой также упоминаются белые шторы на окнах пентхауса и праздничное меню из традиционных блюд соул-фуда.

Источник: журнал i-D.

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