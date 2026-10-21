Блогер Богдан Беспалов назвал причину развода MARUV с мужем

Украинская певица MARUV (настоящее имя — Анна Корсун), которая умалчивает о полномасштабной войне в Украине и продолжает выступать перед российской аудиторией, якобы рассталась со своим мужем и пиар-менеджером Александром Корсуном из-за финансовых проблем.

По словам блогера, главной причиной развода стали деньги и отсутствие финансовой поддержки со стороны мужа певицы. Он утверждает, что Александр Корсун долгое время полагался на заработки и популярность MARUV.

«Причина довольно банальна. Её муж — в чистом виде альфонс — человек, который не работает, не развивается. Он исключительно жил за её счёт, за счёт её имени. Тогда было много возможностей, связей, гастролей. Сейчас ничего нет. У Марув сейчас очень тяжелое финансовое положение. И когда в семье заканчиваются деньги, в любой семье ты будешь рассчитывать на своего партнера, что он тебя подстрахует. А он не подстраховал, потому что у него тоже нет денег, потому что он не искал работу», — рассказал Богдан Беспалов.

Блогер также заявил, что Александр Корсун привык к статусу менеджера популярной артистки, однако после перемен в карьере MARUV, по его мнению, должен был адаптироваться к новым обстоятельствам.

«А великой артистки больше не существует. И нужно адаптироваться к новым реалиям. А как? С чего начать? На чем зарабатывать? Свою задницу мы не поднимем с места, не приложим усилий, чтобы обеспечить нормальную жизнь своей семье. И вот суровый выбор: либо смириться с тем, что с тобой живёт мужчина, который в критический момент не будет прилагать усилий для того, чтобы ты зарабатывала, либо расстаться, подавать на развод и искать новое счастье», — заявил Беспалов.

В то же время приведенные объяснения являются версией Богдана Беспалова. Публичного подтверждения причин разрыва от самой Анны Корсун или Александра Корсуна в предоставленной информации нет.

О причинах разрыва рассказал украинский блогер Богдан Беспалов.

Украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, рассталась со своим мужем Александром Корсуном, который работал пиар-менеджером. Ранее артистка уехала за границу после начала полномасштабной войны и продолжила выступать перед российской аудиторией.

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