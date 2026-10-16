Блогерша поссорилась с дочерью Фарион из-за фотографии на могиле языковеда

Блогерша и участница шоу «Супермама» Анастасия Арбузова опубликовала фотографии с могилы Ирины Фарион, чем возмутила её дочь Софию Особу.

Арбузова заявила, что независимо от взглядов человека убийство недопустимо. В другом посте она с иронией поинтересовалась, почему на могиле языковеда до сих пор нет памятника.

София Особа назвала поведение блогерши бесцеремонным и подчеркнула, что авторский памятник для ее матери требует длительного изготовления. По её словам, он будет таким, какого заслуживает Ирина Фарион, а могила не должна быть объектом чужих оценок или «инспекций».

После критики Арбузова пояснила, что хотела поддержать Софию Особу, ведь сама знает, сколько времени может занять создание памятника. Блогер предположила, что её неправильно поняли, при этом подтвердив, что не разделяла политических взглядов Фарион.

Правоохранители пока не установили возможных заказчиков убийства лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион. Также следствие не выявило лиц, которые могли сотрудничать с осужденным Вячеславом Зинченко или быть его последователями.

Дочь лингвистки Ирины Фарион София Особа назвала историческим приговор Вячеславу Зинченко, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство ее матери. Также София Особа рассказала, куда планирует направить 5 млн грн, которые должен выплатить осужденный.

Защита Вячеслава Зинченко, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство лингвистки Ирины Фарион, подает апелляцию на решение Шевченковского районного суда Львова. Адвокат Татьяна Мусихина заявила 1 октября о полной фальсификации дела и настаивает на невиновности подзащитного.

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