Блогерша Роговенко связалась с нами из изолятора после задержания в США

Украинская блогерша Владислава Роговенко, задержанная во Флориде, впервые прокомментировала ситуацию во время видеозвонка с близкими.

Она заявила, что конфликт с партнером Алексом разрешился за один день, однако из-за просроченных документов ею заинтересовалась миграционная служба США ICE.

По словам Роговенко, во время ссоры в ресторане она находилась в нетрезвом состоянии, поэтому персонал заведения вызвал полицию.

После задержания её передали миграционным правоохранителям, поскольку срок действия её документов истек около года назад.

Блогер заверила подписчиков, что чувствует себя нормально, поддерживает связь с близкими и надеется вскоре выйти на свободу. Она также сообщила, что её дети находятся с мамой.

Источник: соцсети

Украинскую блогершу Владиславу Колесниченко, известную как Влада Роговенко, задержали в США 12 октября 2026 года. По данным реестра округа Бровард в штате Флорида, ей инкриминируют домашнее насилие, а также она содержится под стражей на основании отдельного федерального ордера.

Читай нас в