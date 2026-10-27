Богдан Бенюк призвал полностью запретить русский язык в Украине

Народный артист Украины Богдан Бенюк выступил за полный запрет русского языка в Украине. Он считает, что для усиления украинизации нужны более жесткие правила, контроль за их соблюдением и штрафы за нарушения.

Богдан Бенюк считает, что Украина должна действовать более решительно в вопросе защиты государственного языка. По его мнению, одним из первых шагов должен стать полный запрет на использование русского языка в Украине.

Актер заявил, что власть не должна бояться критики со стороны других государств и международных СМИ. Он предполагает, что такое решение могут воспринять как ограничение языковых прав. Однако, по его мнению, это не должно останавливать Украину. «Нужны решительные шаги. В первую очередь — полный запрет на использование русского языка в Украине. [...] Вся мировая пресса будет говорить, что мы «ущемляем права». Но другого выхода нет», — заявил Бенюк.

Он также сравнил языковую политику Украины с подходами других европейских стран. В частности, упомянул Францию и Германию, где, по его словам, от людей ожидают знания государственного языка. Бенюк считает, что требования к знанию украинского языка должны касаться не только граждан Украины, но и иностранцев, которые здесь работают. В качестве примера он привел иностранного футбольного тренера, который поет украинский гимн, но, по мнению актера, этого недостаточно для интеграции в украинское общество.

Актёр предлагает создать языковую полицию

Отдельно Бенюк высказался за создание в Украине так называемой языковой полиции. Он считает, что соблюдение языковых правил необходимо контролировать, в частности в государственных учреждениях, школах и театрах. По мнению актера, ответственность за украиноязычную среду должны нести руководители учреждений. Он также предлагает ввести жесткие штрафы за нарушения, особенно для людей, занимающих государственные должности.

«Любое государственное учреждение должно нести ответственность за украинскую языковую среду в своих стенах. И должна быть принципиальность. Нужны люди, которые будут следить за языковым вопросом. Даже во время войны», — сказал Бенюк. Он убежден, что языковой вопрос нельзя откладывать до окончания войны. По его словам, русский язык по-прежнему звучит в повседневном общении, в частности среди школьников и работников культурных учреждений.

В то же время идея полного запрета русского языка и создания языковой полиции является позицией самого Бенюка. Это не означает, что такие предложения уже стали государственной политикой или закреплены в законодательстве.

Бенюк заявил, что русский язык до сих пор звучит в театрах

Актер также рассказал о языковой ситуации в украинских театрах. По его словам, даже после спектаклей сотрудники и артисты нередко продолжают общаться на русском. Бенюк отметил, что работал в разных театрах и видел, как менялось отношение к украинскому языку. Он вспомнил период, когда после учебы пришел в Театр юного зрителя в Киеве. Тогда спектакли часто ставили на русском, поскольку считалось, что столичная публика якобы не понимает украинского.

Позже актер работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, а с ноября 2022 года занимает должность художественного руководителя Театра на Подоле. По словам Бенюка, даже в театральной среде, где с сцены звучит украинский язык, за кулисами он не всегда остается основным языком общения. Он считает, что руководители культурных учреждений должны более активно формировать украиноязычную среду.

Актер также вспомнил о первых месяцах полномасштабного вторжения России. По его мнению, тогда использование русского языка в Украине заметно сократилось, однако впоследствии он снова начал возвращаться в повседневную жизнь. Бенюк называет это продолжением русификации и считает, что государству нужно более системно работать над укреплением позиций украинского языка.

Актёр поднял вопрос об украинском языке в школах

Еще одной проблемой Бенюк назвал использование русского языка среди учеников. Он считает, что языковая среда в школах зависит не только от учителей, но и от позиции родителей. По его словам, часть детей продолжает общаться на русском даже в учебных заведениях, где преподавание ведется на украинском. Актер убежден, что власть должна уделять этому больше внимания.

Он также выступает за более строгий контроль за соблюдением языковых требований в государственных учреждениях. По его мнению, без четких правил и ответственности руководителей изменения будут происходить слишком медленно. В то же время действующее украинское законодательство различает использование государственного языка в официальной и публичной сферах и в частном общении. Поэтому предложение Бенюка о полном запрете русского языка значительно шире требований, действующих в настоящее время.

Бенюк объяснил свою позицию защитой украинской культуры

В интервью актер также упомянул об истории русификации Украины. По его словам, в советские времена русский язык активно продвигался через образование, культуру и государственные учреждения. Украинский же язык нередко оказывался в неравноправном положении. Бенюк считает, что последствия этой политики ощутимы и сегодня. Именно поэтому он выступает за более решительные шаги по поддержке украинского языка и формированию соответствующей среды в культуре и повседневной жизни.

Отдельно артист упомянул о развитии украинского кино после 2014 года. До этого, по его словам, украинские актеры часто работали в российских проектах из-за нехватки работы в отечественной киноиндустрии. После начала российской агрессии отношение к такому сотрудничеству постепенно менялось. Бенюк подчеркнул, что украинская культура после полномасштабного вторжения получила новый импульс к развитию. В то же время он опасается, что без должной поддержки этот процесс может замедлиться.

По мнению актера, защита украинского языка должна оставаться одним из приоритетов государства. Он призывает власть не ограничиваться заявлениями, а вводить конкретные правила и механизмы их выполнения. Полный запрет русского языка, языковая полиция и жесткие штрафы — это предложения, которые Бенюк озвучил в беседе с «Главкомом». Могут ли они стать предметом законодательных изменений, пока не сообщалось. В интервью «Главкому» актер назвал первые шаги, которые помогут избавиться от языка врага за кадром и в быту украинцев.

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о якобы постановочных съемках последствий атак по Украине. Для этого в сети опубликовали три фотографии мужчины с маленькой собакой, которые якобы сделаны после обстрелов в Днепре, Киеве и Ровно. Однако два изображения оказались сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

Читай нас в