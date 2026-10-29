Брайан Адамс раскритиковал Трампа в песне Lake Ontario — The Guardian

Канадский рокер Брайан Адамс раскритиковал президента США Дональда Трампа в своей новой песне Lake Ontario из-за его решения переименовать озеро Онтарио в Lake America. В композиции музыкант обвиняет Трампа в нарушении мира между людьми, живущими на берегах озера на границе Канады и США, сообщает The Guardian.

Указ о переименовании

В августе Трамп подписал указ, поручивший федеральным агентствам США переименовать Lake Ontario в Lake America. Это решение стало продолжением предыдущей инициативы президента по переименованию Мексиканского залива в Gulf of America.

В Канаде инициативу в основном высмеяли. В частности, обращали внимание на то, что провинция Онтарио получила название от озера, а не наоборот. В тексте песни Адамс подчеркивает коренное происхождение названия: согласно его лирике, ирокезы называли водоем озером сияющих вод, а это название связано с народами Первых наций, а не с исполнительным указом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Альбом о Канаде

В композиции также звучит предположение Адамса о том, что переименование могло быть отвлечением внимания от других политических проблем Трампа, в частности войны в Иране и возобновившегося внимания к материалам по делу Джеффри Эпштейна.

Lake Ontario вошла в будущий альбом Адамса How’s It Goin’, который музыкант назвал любовным письмом Канаде. Работа над проектом началась после предложения кинокомпании написать песню об Атлантических провинциях Канады, а затем переросла в тематический альбом.

В пластинку также вошла песня 51st State, выпущенная 1 июля, в День Канады. В ней Адамс выступил против усилий Трампа аннексировать Канаду. По словам музыканта, когда он впервые исполнил эту композицию в США, публика каждый вечер встречала ее овациями стоя.

Читай нас в