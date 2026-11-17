Брэд Питт заявил, что с удовольствием сыграл бы главного антагониста в новом фильме о Джеймсе Бонде, которого, согласно информации в материале, должен сыграть Роберт Паттинсон.

Об этом актер рассказал 17 ноября на премьере фильма «Новые злополучные приключения Клиффа Бута» в Лос-Анджелесе.

Питт положительно оценил творчество Паттинсона и отметил, что готов попробовать себя в роли злодея. В качестве примера он привёл Хавьера Бардема, сыгравшего Рауля Сильву в фильме «007: Координаты „Скайфолл“».

Будущий фильм об агенте 007 должен снять Дени Вильнёв, а сценарий напишет Стивен Найт. Роберт Паттинсон, согласно приведенному материалу, заменит Дэниела Крейга в роли Бонда.

Ведущий Джон Стюарт в понедельничном выпуске The Daily Show иронично отреагировал на назначение Роберта Паттинсона следующим исполнителем роли Джеймса Бонда.

Британский актёр Роберт Паттинсон станет следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в долгоиграющей шпионской киносерии. Об этом в понедельник объявил официальный аккаунт 007 в Instagram.

Роберт Паттинсон рассказал о грядущем фильме «Бэтмен 2» и отметил, что сиквел будет заметно отличаться от первой части. По словам актёра, новая картина предложит ещё один необычный взгляд на историю Бэтмена, сохранив при этом часть атмосферы фильма, вышедшего в 2022 году.

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