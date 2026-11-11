Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме «Всадники»: работа над картиной уже завершена

Режиссёр Эдвард Бергер, известный по фильмам «На Западном фронте без перемен» и «Конклав», поделился новыми подробностями о готовящемся фильме «Всадники», в котором главную роль исполняет Брэд Питт. Он подтвердил, что съемки картины уже завершены.

Фильм станет экранизацией одноименного романа австралийского писателя Тима Уинтона. События фильма будут разворачиваться в 1980-х годах, а в центре сюжета окажется мужчина, отправляющийся на поиски своей пропавшей жены.

«Это история мужчины, который ремонтирует коттедж в Ирландии и ждет приезда жены и дочери. Однако приезжает только дочь, после чего они отправляются в путешествие по Европе, чтобы найти жену. Они побывают в Греции, Брюсселе, Амстердаме… Но я не буду рассказывать, что произойдет дальше и удастся ли ему её найти», — отметил Бергер.

По словам режиссёра, особенностью фильма станет то, что историю покажут исключительно с точки зрения главного героя, которого сыграет Брэд Питт.

Роль его семилетней дочери исполнит Коко Гринстоун. Бергер признался, что работа с юной актрисой стала одним из вызовов во время съемок из-за ограничений на продолжительность рабочего дня для детей.

«Мы только что сняли ещё один фильм с ребёнком, и всё было точно так же. Каждый день удавалось получить нужные кадры буквально перед тем, как её забирали со съёмочной площадки», — рассказал режиссёр.

Помимо Питта и Гринстоун, в картине снялись Джулианна Николсон, Дэнни Хьюстон, Камилла Коттен, Майкл Смайли и Лара Пулвер.

Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Источник: Variety.

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