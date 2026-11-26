Бритни Спирс провела День благодарения в Луизиане вместе с семьёй. Певица встретилась с родителями, сестрой Джейми Линн, сыновьями и племянницами.

По словам источника, семья хорошо проводит время вместе.

Воссоединение произошло после того, как Бритни опубликовала, а затем удалила пост с извинениями перед родными, в котором призналась, что очень по ним скучает.

Певица годами конфликтовала с семьёй, в частности из-за опекунства, под которым она находилась с 2008 по 2021 год. Она неоднократно публично заявляла о пережитой боли и обвиняла близких во вмешательстве в её жизнь.

Также Бритни пытается наладить отношения с сыновьями после ряда личных проблем, в частности недавнего ареста за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. После этого она признала вину и добровольно прошла реабилитацию.

Источник: Page Six

Американская певица Бритни Спирс поделилась неудачным опытом косметологической процедуры, после которой её левый глаз оставался опущенным почти месяц. По словам артистки, последствия вмешательства оказались гораздо серьёзнее, чем она ожидала.

Американскую певицу Бритни Спирс обвиняют в вождении автомобиля под воздействием алкоголя и наркотиков. В прокуратуре округа Вентура заявили, что ей предъявили соответствующие обвинения, но не уточнили, какие именно вещества могли быть употреблены.

Американская поп-звезда Бритни Спирс переживает один из самых тяжёлых периодов последних лет и всерьёз задумывается о переезде в другую страну.

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