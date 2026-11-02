Южнокорейская группа BTS 31 октября 2026 года завершила в бразильском Сан-Паулу серию из трех распроданных концертов на стадионе MorumBIS. Выступления 28, 30 и 31 октября были единственными датами группы в Бразилии в рамках мирового тура ARIRANG.

Как сообщает The Rio Times, городская туристическая компания SPTuris прогнозировала в общей сложности 253 374 посетителя за три вечера, или около 84 тысяч зрителей на каждый концерт. При этом официальные данные о фактической посещаемости не публиковались. По оценкам прессы, на каждом шоу присутствовало от более чем 80 тысяч до около 90 тысяч человек.

Жалобы на организацию

В первый день концертов часть посетителей сообщала о длительных очередях, трудностях с валидацией билетов и входе, который оставался закрытым около часа. Перед началом шоу ливень также перекрыл дороги к стадиону. Данные о количестве людей, которых это затронуло, не публиковались.

Военная полиция штата Сан-Паулу с 27 октября проводила возле стадиона операцию BRAvO. В день финального концерта городская служба организации дорожного движения CET задействовала 82 сотрудников.

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Действия органов защиты прав потребителей

28 октября национальный секретариат по защите прав потребителей Senacon в качестве предупредительной меры приостановил работу пяти платформ перепродажи билетов: BuyTicket, FunBuyNet, StubHub, TicketSwap Brasil и Viagogo International. В отношении четырех из них были начаты процедуры, которые могут предусматривать санкции; Viagogo International в этот перечень не вошла.

BuyTicket заявила, что продолжала работать и не получала официального уведомления о решении. По состоянию на 21 октября орган защиты прав потребителей штата Сан-Паулу Procon-SP зарегистрировал 518 жалоб на промоутера Live Nation Brasil, из которых 460 касались структуры шоу. Live Nation подтвердила, что на центральной башне площадки были установлены четыре экрана, тогда как в других частях тура использовались 12 LED-панелей в 360-градусном формате.

Прокуратура штата Сан-Паулу также предоставила Ticketmaster 15 дней для объяснения методики расчета сервисного сбора после жалобы депутата законодательного собрания штата. В источнике не указана дата начала этого срока.

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