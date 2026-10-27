CBC/Radio-Canada объявила пятерых финалистов отбора, победитель которого представит Канаду на песенном конкурсе «Евровидение-2027». В короткий список вошли монреальская исполнительница дэнс-попа Rêve, вокалист из Квебека Уильям Клутье, оттавский поп-рокер Talk, певица и автор песен из Нью-Брансуика Josiane и поп-исполнитель из Британской Колумбии Тайлер Шоу.

Голосование за представителя Канады

Конкурсантов представили 27 октября на медиамероприятии в Торонто. Как сообщает Global News, ранее в этом году заявки на участие подали 325 артистов из разных регионов страны.

Общественность пригласят проголосовать за представителя Канады на конкурсе. Имя победителя должны объявить до декабря. После этого выбранный исполнитель будет работать со специалистами музыкальной индустрии над конкурсной песней и сценическим номером.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отбор и дебют Канады

Первоначальный отбор заявок проводила музыкальная команда CBC/Radio-Canada, а пятерых финалистов 8 октября в Торонто выбрало жюри из семи человек. В его состав вошли, в частности, программный директор Монреальского международного джазового фестиваля Морен Оксемери, хореограф и режиссер Сэм Шуинар, телевизионный композитор и музыкальный директор Орин Айзекс, а также специалист по Евровидению Шон Майерс.

Канада впервые официально выступит на 71-м конкурсе «Евровидение», который запланирован на май 2027 года в болгарском Бургасе. Она станет первой новой страной-участницей конкурса после Австралии, дебютировавшей в 2015 году.

Читай нас в