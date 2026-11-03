Чемпионка мира Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе «Мисс Интернэшнл» в Токио

Финалистка конкурса «Мисс Украина 2025» и чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine. Она будет представлять Украину на международном конкурсе Miss International, финал которого состоится 25 ноября в Токио (Япония).

Теперь Дарью ждет подготовка к международному конкурсу, где она будет выступать от имени Украины.

Отмечается, что Дарья успешно реализует себя в спорте, тренерской деятельности и модельном бизнесе. Она является чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди взрослых по спортивным бальным танцам. Также Дарья развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Важной частью жизни Дарьи является благотворительная деятельность. Она присоединилась к таким инициативам, как благотворительный эфир «Танцы со звездами» совместно с Superhumans Center, проект Ukrainian Women Unity и «Бал храбрых сердец» в поддержку центра протезирования U+.

Теперь Дарья будет готовиться к новому испытанию — представлению Украины на международном конкурсе Miss International. Мероприятие состоится с 11 по 27 ноября в Токио. Поддержим нашу представительницу и пожелаем ей яркого выступления и победы!

Об этом сообщила пресс-служба Национального комитета «Мисс Украина».

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