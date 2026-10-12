Чивита и Больсена станут столицей современного искусства Италии в 2028 году — ANSA English
Чивита-ди-Баньореджо и Больсена в Италии станут столицей современного искусства страны в 2028 году. Об этом объявил министр культуры Алессандро Джули, сообщает ANSA English.
Победа совместной заявки
Чивита-ди-Баньореджо и расположенная рядом Больсена подали совместную заявку и опередили Капри, Падую и Поццуоли. Города получат один миллион евро государственного финансирования для реализации предложенной в заявке программы культурных мероприятий.
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Больсена расположена на восточном берегу озера Больсена. Чивита-ди-Баньореджо находится на холме между долинами рек Кьяро и Торбидо и соединена с окружающей местностью только пешеходным мостом. Поселение словно держится над краем скалы.
Город, которому угрожает эрозия
Чивита-ди-Баньореджо была основана этрусками более 2500 лет назад. Из-за постепенной эрозии холма, на котором расположено поселение, существует угроза его исчезновения. Поэтому город также известен как Умирающий город.