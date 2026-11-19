Украинский певец Дэвид Аксельрод, который с первых дней полномасштабного вторжения добровольно встал на защиту Украины, рассказал о своей дальнейшей службе в Национальной гвардии и планах относительно концертной деятельности.

По словам Аксельрода, вскоре исполнится год его службы в Нацгвардии. Сейчас он планирует перевестись в оркестр НГУ, чтобы совмещать военную службу с музыкальной деятельностью.

Певец также рассказал о намерении подготовить совместную концертную программу с оркестром и выступать не только в Украине, но и за рубежом.

«Хочу показать Украину миру, продемонстрировать, что мы не просто военные, а люди, которые занимались разными делами, а сейчас защищают нашу страну», — отметил артист.

Аксельрод добавил, что командование поддерживает его участие в музыкальных мероприятиях и разрешает посещать концерты. По его словам, такая деятельность помогает ему поддерживать психологическое состояние.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Дэвид Аксельрод присоединился к территориальной обороне. Во время службы он получил серьёзную травму колена, перенёс несколько операций и прошёл длительную реабилитацию. После выздоровления вернулся к службе уже в рядах Национальной гвардии Украины.

Источник: проект «Наедине с гламуром».

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