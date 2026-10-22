Четыре картины Пикассо выставят на аукцион в Нью-Йорке за миллионы долларов

Четыре работы испанского художника Пабло Пикассо, созданные в последние 20 лет его жизни, будут выставлены на торги аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке.

Две картины не выставлялись на продажу с 1970 года.

Самым дорогим лотом станет картина «Обнаженная женщина и мужчина с флажком» 1969 года, которую оценивают в $15–20 млн. Полотно «Пара» может уйти с молотка за $10–15 млн.

Еще две работы — «Художник и его модель» и «Обнаженная» — оцениваются в $2,5–3,5 млн каждая.

Аукцион пройдет с 7 по 18 ноября.

Источник: Sotheby’s.

Ferrari 550 Maranello 1997 года, принадлежавшая Майклу Джордану, была продана на аукционе за $2,7 млн. Это самый дорогой экземпляр этой модели, реализованный на публичных торгах.

В Париже на аукционе были проданы 285 личных вещей легендарной французской актрисы, фотомодели и певицы Брижит Бардо. Торги состоялись 21 сентября в парижском Hôtel Drouot, а общая сумма продаж составила почти 954 тысячи евро с учётом комиссий.

Читай нас в