Даша Астафьева рассказала о вручении ордена княгини Ольги и ответила на критику в сети

Украинская волонтерша и телеведущая Даша Астафьева поделилась первыми впечатлениями после получения ордена княгини Ольги III степени и рассказала о закулисье официальной церемонии.

Артистка призналась, что известие о награждении стало для нее неожиданностью.

Высокую государственную награду Астафьевой присвоил президент Украины Владимир Зеленский по случаю Всеукраинского дня работников культуры.

Телеведущая рассказала, что утром ей позвонили и сообщили о месте и времени вручения награды. По её словам, сама процедура была непростой, а дальнейшие события происходили словно во сне.

«Процедура не для слабонервных. Утром мне позвонили и сообщили, где и во сколько нужно быть, чтобы получить награду. Остальное — как во сне…», — рассказала Астафьева.

Она подчеркнула, что эта награда стала для неё чрезвычайно важным и приятным событием. Особенно ценным для артистки является то, что отметили не только её личную работу, но и вклад всей команды.

«Для меня эта награда – важное событие! Неожиданное, но очень приятное. Ценно тем, что отметили труд и вклад моей огромной команды! Конечно, мы работали все эти годы не ради этого, но сегодня, несмотря на весь хейт и множество обсуждений, поддержка тех, кто всегда верил и работал, побеждал, учился и достигал новых высот в новой незнакомой сфере, для меня самое важное! Это невероятные эмоции и ощущение личного достоинства. Я рада, что рядом надежные и сознательные люди. Даже осознание нашего пути восхищает и вдохновляет. Также я рада компании людей, которые вчера были рядом и получили свои награды», – поделилась телеведущая.

Государственная награда вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей начала критиковать решение о награждении Астафьевой, упоминая её артистическое и модельное прошлое, в частности фотосессию для журнала Playboy.

Некоторые комментаторы заявляли, что бывшая модель и секс-символ якобы не заслуживает такой высокой государственной награды.

Астафьева резко отреагировала на попытки принизить её работу и вклад в общество.

«Вся эта чепуха хейтеров — это и есть результат тупости, неспособности заниматься собой, воспитанием и образованием. Этот пробел нужно восполнять...», — заявила она.

Согласно указу президента Украины, 9 ноября Дашу Астафьеву наградили орденом княгини Ольги III степени за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и благотворительную деятельность. Среди её достижений также отметили волонтёрскую работу и создание книжного приложения UnderBook.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Астафьева существенно изменила направление своей деятельности, сосредоточившись на волонтерстве и культурных инициативах.

В конце 2022 года за помощь Вооружённым силам Украины и развитие волонтёрского движения она уже получила награду президента Украины «Золотое сердце».

Сейчас телеведущая продолжает использовать свои многомиллионные медиаплатформы для организации сборов на нужды украинских военных, закупки амуниции и дронов. Также она поддерживает зоозащитные инициативы и приюты для животных.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу и волонтера Дарию Астафьеву орденом княгини Ольги III степени.

До этого украинская актриса Наталья Сумская раскритиковала выбор певицы Даши Астафьевой в качестве ведущей Радиодиктанта национального единства.

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