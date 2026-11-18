Десять стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию не допустить участия РФ в Венецианской архитектурной биеннале. По их мнению, возвращение России в международное культурное пространство может способствовать нормализации её войны против Украины.

Обращение подписали Польша, Австрия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва и Швеция. Страны призвали Еврокомиссию приложить дополнительные усилия, чтобы предотвратить участие России в выставке.

«Не должно быть места для нормализации участия России в международных спортивных и культурных мероприятиях, пока в Украине не будет достигнут справедливый и прочный мир», — говорится в документе.

Вопрос будет обсуждаться накануне встречи министров культуры стран ЕС в четверг, 19 ноября.

Об этом пишет Rapporteur.

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