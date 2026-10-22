Дядя Жора раскрыл реальные доходы артистов от миллионных просмотров на YouTube

Шоумен и певец Дядя Жора заявил, что миллионные просмотры клипов на YouTube не обеспечивают украинским исполнителям высоких доходов и являются лишь дополнительным бонусом.

По словам артиста, один миллион просмотров в среднем приносит около 1000 долларов США, однако реальные выплаты в Украине ниже и зависят от региона просмотров. Певец подчеркнул, что создание музыкального контента требует значительных финансовых затрат, из-за чего музыка в Украине остается скорее дорогостоящим увлечением, чем стабильным источником дохода.

Об этом артист рассказал в интервью программе «Утро дома».

Журнал Forbes обнародовал список знаменитостей, получающих наибольшие доходы после своей смерти. Лидером рейтинга восьмой год подряд стал Майкл Джексон, чей лейбл Mijac Music и соглашение с Sony принесли $48 млн.

Как искусственный интеллект меняет мировую музыкальную индустрию.

Читай нас в