13-летний Джордж, 11-летняя Шарлотта и 8-летний Луи не растут в роскоши, несмотря на королевский статус. Принц Уильям и Кейт стремятся к тому, чтобы у детей было максимально обычное детство и они учились самостоятельности.

По словам писателя Кристофера Андерсона, автора книг о британской королевской семье, на кухне их дома висит график дел, который Кейт лично заполняет.

Дети каждое утро самостоятельно застилают кровати, готовят завтрак и убирают за собой. Такой подход, в частности, призван подготовить Джорджа к учебе в Итонском колледже, где от него будут ожидать выполнения подобных обязанностей.

В Кенсингтонском дворце эту информацию не подтвердили и не опровергли, заявив, что не комментируют книги.

Источник: Page Six.

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