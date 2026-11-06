«Странные чудеса» возвращаются с новой историей — премьера запланирована на 2028 год

Netflix работает над новым сериалом во вселенной «Странных чудес» — приквелом под названием «Другие миры: Странные чудеса». События развернутся в 1950-х годах, задолго до истории, которую зрители увидели в оригинальном сериале. Премьера нового проекта запланирована на 2028 год.

Работа над проектом уже началась, а съемки планируется провести в штате Нью-Мексико, США. Новый сериал вернет зрителей в Хокингс — вымышленный американский городок, где происходили события оригинальной истории. Но на этот раз зрители увидят его в другом временном периоде. События приквела будут разворачиваться в 1950-х годах, то есть за несколько десятилетий до основной истории «Очень странных дел».

Это также будет история, предшествующая событиям, связанным с жизнью Хокинса в 1959 году. Таким образом, авторы хотят показать более ранний период существования городка и расширить вселенную сериала. Пока Netflix не раскрывает подробностей сюжета. Неизвестно, кто именно станет главными персонажами, какие актеры сыграют в новом проекте и с какими загадочными событиями столкнутся жители Хокинса. Поэтому пока детали истории держатся в секрете.

Кто работает над приквелом

Шоураннером и сценаристом нового сериала стала Кейт Трефри. К команде также присоединился британский режиссёр Джо Райт, известный по фильмам «Гордость и предубеждение», «Искупление» и «Тёмные времена». Райт снимет первые три эпизода приквела и станет одним из его исполнительных продюсеров. У него есть опыт работы с историческими драмами и крупными кинопроектами, а за свою карьеру он получил, в частности, премии BAFTA и «Золотой глобус».

К работе над сериалом также вернулись создатели оригинального «Странных чудес» — Мэтт и Росс Дафферы. Среди исполнительных продюсеров будут Шон Леви из компании 21 Laps, а также Пол Дихтер, Шелли Милз, Андреа Сперлинг и Павлина Хатупис. Премьера «Других миров: Странные чудеса» ожидается в 2028 году. Точную дату выхода Netflix пока не объявил.

О чём рассказывает «Странные чудеса»

Оригинальный сериал Очень странные дела вышел на Netflix в 2016 году. Он быстро стал одним из самых популярных проектов платформы и завоевал поклонников в разных странах. Первые четыре сезона собрали более 1,2 миллиарда просмотров. Четвертый и пятый сезоны также вошли в список самых популярных сезонов сериалов в истории Netflix. События сериала начинаются в 1983 году в небольшом американском городке Хокинс, штат Индиана. Однажды без вести пропадает 12-летний Уилл Байерс. Его семья и друзья пытаются выяснить, что произошло, но поиски приводят их к тайнам местной государственной лаборатории.

Постепенно герои узнают о существовании параллельного измерения, которое называют Изнанка. Оттуда в обычный мир проникают опасные существа. Во время поисков Уилла друзья встречают загадочную девочку Одиннадцать, обладающую сверхъестественными способностями. Вместе герои пытаются остановить монстров, раскрыть тайны лаборатории и понять, как связаны исчезновения людей и опасный параллельный мир.

Новый приквел не будет непосредственно продолжать эту историю, а перенесет зрителей в прошлое Хокинса. Благодаря этому Netflix сможет показать новые события и расширить историю вселенной, ставшей одним из самых известных сериальных проектов платформы. О предстоящем сериале Netflix сообщил на своём официальном ресурсе Tudum.

Американский актёр Ноа Шнапп, всемирно известный по роли Уилла Байерса в популярном сериале «Очень странные дела», выбрал для официального выхода в свет наряд от украинских дизайнеров.

Общее количество просмотров сериала «Очень странные дела» превысило 1,2 миллиарда, что сделало его самым популярным шоу в истории стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety со ссылкой на данные Netflix.

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