На Соломоновых Островах запустили Afunakwa Foundation — фонд, который должен помочь собрать средства для семьи певицы Афунаквы и народа Баегу, не получавших, по данным ABC News, выплат за использование ее голоса в композиции Sweet Lullaby французской группы Deep Forest. Инициативу запустил музыкальный продюсер из Сиднея Мэтт Сингмин вместе с Целсусом Талифилу и внуками певицы.

Афунаква исполнила колыбельную Rorogwela, которую в 1969 году в регионе Баегу провинции Малаита записал швейцарский этномузыколог Хуго Земп. Запись, предназначенная для культурных исследований, вошла в коллекцию ЮНЕСКО. Deep Forest нашел этот сборник в парижском магазине пластинок и использовал запись в Sweet Lullaby.

Колыбельная для сироты

Хранительница колыбельных Баегу Тереза Тафили объяснила, что Rorogwela имеет важное культурное значение. По ее словам, это песня о старшем сыне, который после смерти родителей заботится о младшем брате или сестре.

В общине утверждают, что Афунакву и ее семью не спрашивали разрешения на использование записи и не выплачивали им вознаграждения. Дочь певицы Хелен Каси рассказала, что после записи ее матери заплатили 2 доллара, и теперь она добивается компенсации от ее имени. Внук Афунаквы Джон Джек заявил, что после переработки песня утратила первоначальный смысл.

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Позиции Deep Forest и лейбла

Хуго Земп, умерший в январе в возрасте 88 лет, до конца жизни настаивал, что не давал Deep Forest разрешения на использование записи Афунаквы. В письме 1996 года он обвинил группу в неправомерном указании на его поддержку и присвоении мелодии и голоса певицы.

Участник Deep Forest Эрик Муке заявил ABC News, что передал продюсерам перечень всех использованных семплов и записей, а необходимые разрешения, по его словам, должен был оформить продюсер Дэн Лаксман. Лаксман ответил, что предоставил только студию, а административные вопросы относились к лейблу Celine Music, который больше не существует и сейчас принадлежит Sony Music во Франции. Sony не ответила на запрос ABC News.

Муке назвал отсутствие упоминания Афунаквы прискорбным и заявил, что готов сотрудничать с ее семьей и обсуждать позитивный вклад. Deep Forest уже добавил упоминания об Афунакве и Хуго Земпе в версию Sweet Lullaby на YouTube. Фонд надеется на добровольные пожертвования от тех, кто получил выгоду от использования колыбельной.

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