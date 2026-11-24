Документальный фильм британского телеканала Sky News «24 hours in Ukraine’s “kill zone”» («24 часа в украинской зоне боевых действий») получил международную премию «Эмми». Фильм рассказывает об одних сутках на передовой вместе с украинскими военными и показывает, как бойцы спасают раненых сослуживцев. О победе сообщили 24 ноября 2026 года участники съемочной группы.

О победе сообщил украинский журналист и продюсер фильма Азад Сафаров. Он опубликовал пост в Facebook и поделился радостной новостью: «Не знаю, как вам это сказать. Потому что самому даже страшно. Пока вы спали, мы победили. Документальный фильм об украинских воинах получил международную премию «Эмми»!»

По словам Сафарова, фильм был единственной работой об Украине среди номинантов этого года. Он также отметил, что для него важно не только само признание, но и то, что благодаря победе об украинских военных будут говорить американские СМИ. Отдельно продюсер обрадовался тому, что корреспондент Sky News Джон Спаркс упомянул украинский батальон в речи во время вручения награды.

О чём рассказывает фильм

Съемочная группа работала над фильмом в октябре 2025 года. Журналисты Sky News провели 24 часа на восточном фронте вместе с бойцами батальона «Сила Свободы» 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины. В фильме показано, как украинские военные работают под постоянной угрозой атак дронов. Позиции украинских и российских сил разделяли всего около 200 метров. Беспилотники с взрывчаткой охотились на бойцов, а каждое перемещение могло представлять смертельную опасность.

Одна из центральных историй фильма — операция по спасению раненых военных. Она длилась шесть часов. Съемочная группа стала свидетелем того, как украинские бойцы пытались эвакуировать своих сослуживцев даже в чрезвычайно сложных условиях. К операции присоединился также один российский военнопленный. Сафаров подчеркнул, что фильм показывает готовность украинских военных не оставлять своих сослуживцев и бороться за их жизнь даже в самых сложных ситуациях. По его словам, именно эту сторону войны команда хотела донести до международной аудитории.

Благодарность украинским военным

После объявления о победе Азад Сафаров поблагодарил бойцов батальона «Сила Свободы», которые помогали журналистам во время работы на передовой. Отдельно он упомянул начальника штаба батальона Николая Гриценко и бывшего командира подразделения, имя которого по соображениям безопасности не разглашается.

Также продюсер поблагодарил пресс-службу Национальной гвардии Украины и её представителя Руслана Музычука за помощь в подготовке материала. По словам Сафарова, фильм уже набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. Теперь благодаря международной премии его увидит ещё более широкая аудитория.

Что такое International Emmy Awards

International Emmy Awards — международная телевизионная премия, которой отмечают программы и проекты, созданные за пределами США. Церемония награждения проходит ежегодно в Нью-Йорке. В 2026 году это была уже 54-я церемония. Украинский фильм победил в категории «Новости». Для команды Sky News это признание работы журналистов, которые показали международной аудитории реалии войны на украинском фронте. Посмотреть документальный фильм «24 Hours in the Kill Zone» можно на YouTube по

ссылке

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Фильм, снятый более 60 лет назад, выпущен в формате 4K UHD и на Blu-ray с новыми английскими субтитрами. Вступление к специальному изданию записал американский режиссёр Мартин Скорсезе.

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