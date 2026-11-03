Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта официально отказалась от отцовской фамилии
18-летняя Вивьен, младшая дочь бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально сменила фамилию. Отныне девушка будет носить имя Вивьен Маршелин Джоли вместо Вивьен Маршелин Джоли-Питт.
Судебное заседание по вопросу смены фамилии состоялось 2 ноября. Эта дата была последним днём, когда заинтересованные лица могли подать возражения против такого решения.
Поскольку никто не выступил против смены фамилии, суд удовлетворил просьбу Вивьен и разрешил ей официально отказаться от фамилии Питт.
Ранее от фамилии Питт официально отказались старшие сестры Вивьен — 21-летняя Захара и 20-летняя Шайло. Также это сделал старший сын актеров, 25-летний Мэддокс.
Таким образом, фамилия Джоли-Питт на данный момент осталась только у двух детей бывшей супружеской пары — 22-летнего Пакса и 18-летнего Нокса.
В то же время, по данным InStyle, младший из сыновей уже в июне закончил школу, а в его аттестате была указана только фамилия матери — Джоли.
Таким образом, Вивьен стала ещё одним ребёнком Анджелины Джоли и Брэда Питта, который юридически отказался от двойной фамилии в пользу материнской.
Об этом сообщает Daily Mail.
До этого приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара официально отказалась от фамилии своего знаменитого отца.
Семейные проблемы довели Брэда Питта до мыслей о самоубийстве.
Брэд Питт обратился к Анджелине Джоли с жестким требованием в суде.
Брэд Питт может вернуться в «Формулу-1».