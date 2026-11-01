Исследователи из Университета Кёнхи в Южной Корее предположили, что Винсент ван Гог мог наблюдать небесный пейзаж, вдохновивший его на создание «Звездной ночи», в конце июля 1889 года. Как сообщает RMF24, анализ объединил астрономические данные, метеорологические записи, биоклиматические условия региона и переписку художника.

Ван Гог написал «Звездную ночь» в 1889 году во время пребывания в психиатрической больнице в Сен-Реми-де-Провансе на юге Франции. На полотне изображены ночное небо, серп Луны, яркая Венера, поселение и кипарисы. Историки искусства и астрономы более века обсуждают, является ли небесный пейзаж на картине преимущественно вымышленным или отражает реальные наблюдения художника.

Сочетание астрономии и писем

Команда рассмотрела широкий промежуток времени, когда Луна и Венера могли быть одновременно видны над Сен-Реми-де-Провансом. Исследователи также сопоставили картину с созданным ван Гогом эскизом того же пейзажа. Согласно результатам анализа, около рассвета 22 июля 1889 года на небе можно было увидеть убывающий серп Луны, яркую Венеру и звездное скопление Гиады.

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Геометрия расположения небесных тел, погодные сведения и письма художника, согласно выводам авторов работы, указывают на этот период как на вероятное время появления вдохновения для полотна. В то же время они подчеркнули, что не могут точно установить, была ли картина написана именно 22 июля: ван Гог мог опираться на впечатления от нескольких ночей.

Ограничения исследования

Результаты опубликовали в журнале Scientific Reports. Они ставят под сомнение датировку картины июнем 1889 года. Перед анализом методику испытали на работах Адама Эльсхаймера, Жана-Франсуа Милле и двух ночных полотнах ван Гога 1888 года, для которых место создания было известно.

Авторы отметили, что примененный метод не определяет точное начало работы над полотном и не показывает, изменял ли художник композицию позднее. Статистический метод сопоставления форм, известный как метод Прокруста, сам по себе не является окончательным доказательством. «Звездная ночь» сейчас хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

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