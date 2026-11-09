Жена Юрия Ткача устроила ему танцевальное поздравление прямо в машине

Украинский шоумен Юрий Ткач 9 ноября отмечает 43-летие. Его жена Виктория решила поздравить мужа необычно — устроила настоящую мини-дискотеку прямо во время совместной поездки на автомобиле.

Вместо традиционного поздравления дома или в ресторане супруги устроили танцы прямо на дороге. Юрий был за рулем, а Виктория сидела рядом и подпевала любимой композиции «Поцелую тебя». Музыка звучала на полную громкость, а жена шоумена не скрывала радости и выкрикивала слова поздравления в открытое окно. К праздничной атмосфере присоединился и сам именинник. Несмотря на то, что Юрий управлял автомобилем, супруги вместе подтанцовывали под музыку. Виктория пела, улыбалась и эмоционально обращалась к мужу. Так обычная совместная поездка превратилась в небольшое празднование прямо в автомобиле.

Видео с поездки Виктория опубликовала на своей странице в Instagram. К нему она добавила трогательное поздравление, в котором призналась мужу в любви. «Как я сильно тебя люблю! Вот так и навсегда. Мой Юрий, с твоим Новым годом! Всегда рядом, твоя», — написала она.

Юрий и Виктория Ткач женаты с 2014 года. Вместе они воспитывают дочь Лизу. Супруги время от времени делятся семейными моментами в социальных сетях, а Виктория нередко публикует совместные фото и видео с мужем. На этот раз она решила сделать акцент не на подарках или праздничном застолье, а на веселом моменте вдвоем. Праздничными кадрами она поделилась в Instagram.

Украинская певица Елена Тополя задумывается о возвращении к сценическому псевдониму Alyosha, от которого отказалась во время полномасштабной войны. Об этом артистка рассказала после непростого года, в течение которого пережила развод и скандал с распространением личного видео. Певица также призналась, что стала сдержаннее и больше не хочет открыто показывать свои переживания.

Читай нас в