63-летняя Нита Амбани, супруга индийского миллиардера Мукеша Амбани, продемонстрировала роскошное традиционное сари, созданное вручную из натурального шелка и нитей из настоящего золота и серебра.

Для мероприятия в Мумбаи она выбрала розовое сари канчипурам с серебристым узором в клетку и традиционными мотивами. Над его созданием мастер Раджеш Ша работал около четырёх месяцев.

В ткань вплетены орнаменты рудракши и павлина, характерные для традиционного индийского ткачества. Образ дополнили серебристая блуза, многорядные ожерелья в стиле Раджастана, бриллиантовые серьги, кольцо и розовые браслеты.

Нита Амбани известна своей коллекцией традиционной индийской одежды, с помощью которой она популяризирует национальные текстильные традиции и привлекает внимание к мастерам ручной работы.

Источник: Vogue

22-летняя киевлянка Анна Никонова завоевала титул «Мисс Вселенная Украина-2026» и представит страну на международном конкурсе Miss Universe, который состоится в ноябре в Пуэрто-Рико.

Представительница Замбии Памела Мубанга, по данным BBC, отказалась от участия в 75-м конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого запланирован в Пуэрто-Рико, территории США.

Австрия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная 2026» из-за смерти своей представительницы — 22-летней Луции Сисич. Девушка, которая в 2024 году получила титул «Мисс Австрия», скончалась после длительной борьбы с серьезными проблемами со здоровьем.

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