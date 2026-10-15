Жена Виктора Павлика рассказала о состоянии артиста после осложнений, возникших в результате стоматологической операции

Украинский певец Виктор Павлик, у которого возникли осложнения после стоматологической операции, идет на поправку. Кровотечение удалось остановить, а врачи наложили артисту швы. О его состоянии сообщила жена, блогер Екатерина Павлик, ранее известная как Репяхова.

«Франковичу наложили швы, всё хорошо, он чувствует себя хорошо. Только гематомы сильные. Киевская городская клиническая больница №1 — замечательная больница с профессиональными врачами! Нам оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь», — написала супруга артиста.

В то же время блогер призналась, что до сих пор находится в шоке из-за случившегося.

Ранее Екатерина Павлик сообщила, что после стоматологического вмешательства у певца возникли серьезные осложнения. По её словам, врачи, проводившие операцию, не уточнили важные сведения о состоянии здоровья пациента.

В частности, блогер заявила, что медики не учли, что у Виктора Павлика установлен искусственный клапан сердца и он пожизненно принимает препарат, влияющий на свертываемость крови.

В связи с этим Екатерина подняла вопрос о том, какую информацию врачи должны собирать перед хирургическим вмешательством и кто отвечает за выяснение анамнеза пациента.

«Вопрос к врачам, особенно к стоматологам-хирургам. Должен ли врач перед хирургическим вмешательством собрать анамнез пациента? В частности, должен ли он спросить о предыдущих операциях, хронических заболеваниях и препаратах, которые пациент принимает постоянно? Является ли это обязательной частью предоперационной подготовки, или ответственность за предоставление этой информации лежит исключительно на пациенте?» — поинтересовалась блогерша.

В настоящее время, по словам Екатерины Павлик, состояние артиста улучшилось: кровотечение остановили, а необходимую медицинскую помощь оказали. В то же время жена певца продолжает переживать из-за случившегося и задает вопросы об обстоятельствах, предшествовавших осложнениям.

В Instagram она рассказала, что сейчас певец чувствует себя хорошо, однако у него остались сильные гематомы. Екатерина также поблагодарила медиков Киевской городской клинической больницы № 1 за оперативную помощь.

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