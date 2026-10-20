Джастин Трюдо опубликовал редкое семейное фото и поздравил сына с днём рождения

54-летний Джастин Трюдо поделился семейными фотографиями в Instagram по случаю дня рождения старшего сына Ксавье. Парню исполнилось 19 лет. На одном из снимков отец и сын позируют вместе для селфи. К посту политик также добавил архивное фото со своим отцом, бывшим премьер-министром Канады Пьером Элиотом Трюдо. На снимке они вместе отдыхают на лодке.

Трюдо признался, что любовь к активному отдыху на природе передавалась в их семье из поколения в поколение. В частности, он упомянул об общем увлечении пробежками под открытым небом. «Любовь к пробежкам под открытым небом — это у нас семейное. С днём рождения, Ксавье! Я так горжусь тобой и тем, каким замечательным мужчиной ты становишься», — написал политик.

Для Трюдо это не только повод поздравить сына, но и возможность поделиться тёплыми семейными воспоминаниями. На архивном снимке он запечатлён рядом с отцом, который также родился в этот день. Пьер Элиот Трюдо был премьер-министром Канады в 1968–1979 и 1980–1984 годах. Он скончался в сентябре 2000 года. Джастин вспомнил об отце в том же посте, добавив краткое поздравление: «И, как всегда, с днём рождения, папа».

Таким образом, в публикации политик соединил поздравление сына с памятью о собственном отце. Две фотографии показывают разные поколения семьи Трюдо и напоминают о семейных традициях, которые Джастин передает своим детям.