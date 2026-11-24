Голливудская актриса Джессика Альба должна выплатить бывшему мужу, продюсеру Кэшу Уоррену, ещё 577 481 доллар в рамках финансового урегулирования их развода. Это дополнительная сумма к трем миллионам долларов, которые звезда уже должна была передать бывшему мужу.

По информации издания, Кэшу Уоррену присудили 577 481 доллар с пенсионного счета 45-летней актрисы, открытого в рамках программы HonorBar Inc. Profit Sharing Plan. При этом остальные средства на счете останутся в собственности Джессики Альбы.

Бывший супруг актрисы сможет самостоятельно выбрать, как распорядиться присужденной суммой: получить её единовременной выплатой или перевести на индивидуальный пенсионный счёт либо в другой пенсионный план. Второй вариант позволит избежать удержания 20% налога при выплате средств.

Кроме того, в течение следующего года Уоррен будет иметь право письменно запросить выписки со счета. В таком случае Альба будет обязана предоставить документы в течение десяти дней.

Джессика Альба и Кэш Уоррен официально завершили развод в феврале 2026 года. Однако финансовые вопросы между бывшими супругами до сих пор остаются предметом переговоров.

Ранее актрису уже обязали выплатить бывшему мужу три миллиона долларов, чтобы уравновесить раздел совместного имущества.

Также бывшие супруги поровну разделили доли в различных компаниях, акции The Honest Company и остаточные выплаты по проектам, созданным во время брака.

Таким образом, даже после официального расторжения брака Альба и Уоррен продолжают урегулировать сложные финансовые вопросы.

Напомним, Джессика Альба и Кэш Уоррен поженились в 2008 году. За время брака у них родилось трое детей.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Недавно 45-летняя актриса Джессика Альба, известная по фильмам «Фантастическая четвёрка» и «Город грехов», посетила показ женской коллекции Zimmermann сезона весна-лето 2027 года. Мероприятие состоялось в рамках Парижской недели моды.

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