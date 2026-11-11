Джонни Депп впервые за восемь лет появится на больших экранах в роли Скруджа

12 ноября 2026 года в украинский прокат выходит готическое фэнтези «Скрудж и духи Рождества» (Ebenezer) с Джонни Деппом в главной роли. Лента представляет собой новую интерпретацию классического произведения Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» и станет первым появлением известного актёра на больших экранах за последние восемь лет.

Фильм рассказывает историю Скруджа в необычной готической переработке рождественской классики. Долгожданное возвращение Деппа в большое кино уже привлекло внимание поклонников актера.

О чем фильм

В целом основной сюжет фильма не слишком отличается от оригинала. В центре сюжета — озлобленный на весь мир старый скряга Эбенизер Скрудж, который особенно ненавидит рождественские праздники. Он презирает бедных, не уважает своего единственного подчинённого Боба Крэтчита и избегает общения со своим единственным живым родственником, племянником Фредом.

Однако в одну рождественскую ночь к нему приходят призрак бывшего делового партнера (и единственного друга) Джейкоба Марли, а также три духа — прошлого Рождества, настоящего Рождества и будущего Рождества. Первый показывает Скруджу его самого в молодости и напоминает о событиях, которые сделали его таким черствым. Второй показывает старику важных для него людей в эту праздничную ночь, а третий обрисовывает ему мрачные перспективы смерти в одиночестве. Всё увиденное заставляет Скруджа пересмотреть своё отношение к окружающим и к самому Рождеству.

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Возвращение Джонни Деппа

Главную роль в фильме сыграл опальный Джонни Депп («Эдвард Руки-ножницы», «Что угнетает Гилберта Грейпа», «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», «Сонная лощина», «Свинья Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит», «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда», франшиза «Пираты Карибского моря»).

Безумно популярный в 1990-х и 2000-х актер исчез с «больших экранов» почти на 10 лет из-за собственных семейных разборок. В 2016 году бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. В течение последующих лет она через СМИ продолжала раздувать скандал, из-за чего Деппа фактически «закенсилили» в Голливуде — он лишился роли в франшизе «Фантастические твари», а на продолжении «Пиратов Карибского моря» был поставлен крест. Крупные студии отказывались от сотрудничества с актёром, поэтому он в основном подрабатывал ролями в малобюджетных независимых проектах.

Далее последовали многолетние судебные тяжбы, завершившиеся в 2022 году победой Деппа, который обвинял Герд в клевете. Впрочем, после этого киногиганты не спешили возвращать его на экраны. Фактически роль Эбенизера стала его первой крупной работой за восемь лет. Правда, заплатили ему за неё «скромные» 5 миллионов долларов плюс проценты от кассовых сборов — гораздо меньше, чем актёр получал на пике карьеры. Да и в целом студия Paramount вела себя осторожно — на создание фильма потратили 38 миллионов долларов (без учета расходов на рекламу), так что в принципе у него есть все шансы окупиться в прокате.

Что касается самой роли Деппа, то здесь он справился с работой, как всегда, «на ура». Роль ворчливого старика подошла ему великолепно, а за толстым слоем грима легко можно было узнать фирменную актерскую игру Джонни Деппа — эмоциональную и яркую, ту, за которую его, несмотря ни на что, до сих пор любят миллионы зрителей.

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