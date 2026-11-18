49-летний певец Э. Л. Кравчук признался, что хочет стать приемным отцом после окончания войны.

По его словам, пока он не предпринимал конкретных шагов, однако считает это важной жизненной целью.

Артист отметил, что после завершения карьеры на сцене хочет заниматься чем-то полезным для общества.

Также певец рассказал, как подготовил дом к отключениям электроэнергии. Больше всего ему и его 87-летней маме пригодились небольшие лампы, которые накапливают энергию и светятся во время отключений.

Источник: интервью Андрея BLIK.

Голливудский актёр Брэд Питт и его избранница Инес де Рамон вновь привлекли внимание папарацци во время пребывания в Испании. Пару заметили вместе возле отеля в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Фото: Брэд Питт в камуфляже начал промо-тур нового фильма.

21-летняя дочь Брэда Питта официально отказалась от его фамилии.

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