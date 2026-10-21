Археологи предполагают, что в римском саркофаге в Вестминстерском аббатстве в Англии был похоронен один из двух аббатов. Среди возможных кандидатов — Эльфвиг, который возглавлял аббатство в 993–1020 годах. Об этом сообщает Live Science.

Римский саркофаг со средневековым крестом

Каменный саркофаг нашел главный каменщик аббатства в 1869 году. На его боковой части сохранилась латинская погребальная надпись IV века, посвященная Валерию Амандину. В тексте говорится, что саркофаг для своего отца изготовили Валерий Супервентор и Марцелл.

На крышке саркофага высечен большой англосаксонский крест XI века. Это указывало на то, что римский саркофаг использовали для нового захоронения несколько веков спустя. До 2016 года считалось, что человеческих останков внутри не сохранилось, однако при открытии саркофага для консервации был обнаружен полный скелет.

Датировка и возможные кандидаты

Биоархеолог Джеймс Лэнгторн в отчете 2016 года установил, что останки принадлежали мужчине среднего возраста и среднего роста. Скелет был нарушен: в черепе имелось отверстие, а кости рук и ног были перемешаны. У мужчины также зафиксировали признаки остеоартрита, две зажившие травмы ребер и подагру.

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Радиоуглеродное датирование отнесло кости к периоду между 987 и 1052 годами, подтвердив средневековое повторное использование саркофага. Археолог-консультант Вестминстерского аббатства Уорик Родвелл считает, что почетное захоронение в каменном саркофаге с большим крестом почти наверняка принадлежало аббату.

Родвелл рассмотрел трех аббатов Вестминстера того периода: Вулфсиге, Эльфвига и Вулфнота. Вулфсиге, который был аббатом в 988–993 годах, позднее стал епископом в другом месте, поэтому его захоронение в аббатстве маловероятно. Таким образом, возможными кандидатами остаются Эльфвиг и Вулфнот, занимавший должность в 1020–1049 годах. По оценке исследователя, в пользу Эльфвига может свидетельствовать то, что он уже был монахом Вестминстера.

Причина, по которой аббата похоронили именно в римском саркофаге, до сих пор неизвестна. Ученые также не установили его первоначальное местонахождение. Саркофаг, изготовленный из известняка из Оксфордшира, сейчас выставлен в Галереях Бриллиантового юбилея королевы в Вестминстерском аббатстве.

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