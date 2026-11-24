Австралийская актриса Элизабет Дебики посетила лондонскую премьеру фильма Netflix «Новые приключения Клиффа Бута». Для выхода на красную дорожку 24 ноября она выбрала бирюзово-голубое платье Valentino с глубоким декольте и длинным шлейфом. Образ актрисы дополнили золотые украшения, босоножки и сдержанный макияж.

Премьера фильма «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) состоялась в кинотеатре BFI IMAX Waterloo в Лондоне. На мероприятии Элизабет Дебики появилась в эффектном наряде из кутюрной коллекции Valentino весна-лето 2026. Его создал креативный директор модного дома Алессандро Микеле. Актриса выбрала длинное бирюзово-голубое платье макси с глубоким драпированным декольте. Наряд был без бюстгальтера, а по бокам имел смелые вырезы. Платье подчеркнуло стройную фигуру Дебики, а длинный шлейф красиво расстелился по красной дорожке и придал образу особую выразительность.

К платью актриса подобрала золотистые босоножки на плоской подошве от бренда Essen. Образ дополнили длинные золотые серьги с бриллиантами от ювелирного бренда Glenn Spiro. Для выхода на премьеру Дебики выбрала прическу с кончиками волос, подкрученными внутрь. В макияже сделала акцент на выразительных ресницах, добавила нежный румянец и розово-коричневый блеск для губ. Всё это вместе создало элегантный образ, в котором главной деталью оставалось яркое платье. На лондонской премьере не было партнёра актрисы по фильму Брэда Питта. Он пропустил мероприятие из-за гриппа.

Что известно о фильме

«Дальнейшие приключения Клиффа Бута» продолжают историю персонажа Брэда Питта из фильма «Однажды в Голливуде». За роль в этой картине актер получил премию «Оскар». Режиссером нового фильма стал Дэвид Финчер, а сценарий написал Квентин Тарантино. Элизабет Дебики сыграла агента по поиску талантов Карен Кросби. Фильм рассказывает о дальнейших приключениях Клиффа Бута — персонажа, которого зрители уже знают по предыдущему фильму.

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