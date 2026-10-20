В Нахе, префектура Окинава, Япония, состоялся четвёртый фестиваль Okinawa China Music Festival, который собрал около 1700 посетителей. Организатором мероприятия выступила Японо-окинавская китайская ассоциация, сообщает ECNS.

Разнообразная программа

В программу вошли джазовый танец, хула — традиционный гавайский танец, а также тибетский танец. Зрителям также представили дуэт с мгновенной сменой масок — традиционное китайское сценическое искусство, в котором исполнители быстро меняют маски.

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Традиционные искусства

На фестивале прозвучал хоомей — монгольское горловое пение, а также состоялись выступления с игрой на морин хууре, традиционном монгольском инструменте с лошадиной головой. Арт-группа Huaxin исполнила классический китайский танец «Ночной пир во дворце Тан».

Во время одного из номеров со сменой масок исполнители вышли к зрителям. По данным ECNS, программа объединила международные танцевальные стили с традиционными искусствами, связанными с этническими группами Китая.

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