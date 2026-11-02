Дебютный полнометражный фильм Ah Girl сингапурского режиссера Анг Гек Гек получил награду за лучший фильм в азиатском конкурсе полнометражного кино премии Silver Screen Awards. Церемония состоялась 31 октября в театре Singtel Waterfront в Сингапуре в рамках 37-го Сингапурского международного кинофестиваля (SGIFF), сообщает Channel NewsAsia.

История семилетней девочки

Ah Girl рассказывает о семилетней девочке, растущей в Сингапуре 1990-х годов и пытающейся осмыслить расставание родителей и связанные с ним переживания. Анг Гек Гек начала разрабатывать проект в 2015 году в лаборатории кино Юго-Восточной Азии SGIFF.

Ранее в этом году лента получила награду молодежного жюри Международного кинофестиваля в Роттердаме. Режиссер также училась в Busan Asian Film Academy, а ее короткометражный фильм Broken Crayon был отмечен как лучший короткометражный фильм на Singapore Short Film Awards в 2012 году.

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Другие награды Silver Screen Awards

Награду за лучшую режиссуру в конкурсе азиатских полнометражных фильмов получила афганский режиссер Шахрбану Садат за драму No Good Men. Действие фильма разворачивается в Кабуле и сосредоточено на телевизионной операторке, чьи жизнь и карьера оказываются в неопределенности после возвращения талибов к власти.

Награду за лучшую актерскую работу разделили Пушпа Тхинг Лама за роль в Elephants in the Fog и индонезийская актриса Путри Марино за Four Seasons In Java. Специальный приз жюри получила японская драма о взрослении Burn режиссера Макото Нагахисы.

В конкурсе короткометражных фильмов Юго-Восточной Азии лучшей сингапурской короткометражной лентой признали Singapore God экспериментального аниматора Exyl. Лучшим короткометражным фильмом Юго-Восточной Азии стал Golden Island, а награду за режиссуру получил Ратчапум Бунбунчачоке за The Bovine Comedy.

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