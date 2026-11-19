Фильм, снятый более 60 лет назад, выпущен в формате 4K UHD и на Blu-ray с новыми английскими субтитрами. Вступление к специальному изданию записал американский режиссёр Мартин Скорсезе.

Реставрация картины была осуществлена при участии World Cinema Project фонда The Film Foundation, основанного Мартином Скорсезе. Проект занимается сохранением и восстановлением выдающихся произведений мирового кинематографа.

В специальное издание вошли не только отреставрированная версия фильма, но и дополнительные материалы, посвященные его созданию и творчеству Сергея Параджанова.

В частности, зрители получили возможность посмотреть интервью с Ларисой Кадочниковой, сыгравшей главную женскую роль, прослушать аудиокомментарий историка Джошуа Ферста и ознакомиться с эссе кинокритика Кармен Грей.

Также в коллекционное издание вошли документальный фильм «Сиреневый ветер Параджанова» режиссёра Али Хамраева, снятый в 2025 году, и короткометражная лента «Shadowsur» 2026 года.

Фильм рассказывает трагическую историю любви Ивана Палийчука и Марички Гутенюк, представителей двух гуцульских семей, которые долгое время враждовали. Из-за сходства сюжета эту историю часто сравнивают с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», однако события разворачиваются на фоне карпатских пейзажей и гуцульских традиций.

Роль Ивана исполнил Иван Николайчук, который впоследствии стал одним из самых известных украинских актеров и режиссеров. Интересно, что сначала Параджанов сомневался в его кандидатуре, считая, что внешность актера не совсем соответствует образу лирического героя. Однако впоследствии режиссер изменил свое мнение.

Маричку сыграла Лариса Кадочникова, для которой участие в фильме стало одной из самых выдающихся работ в кинематографе.

«Тени забытых предков» получили широкое международное признание. По приведенным данным, картина получила 39 международных наград, в том числе 28 фестивальных призов, среди которых 24 гран-при, в 21 стране.

Фильм также сыграл важную роль в развитии украинского поэтического кино. Его выход стал заметным событием для поколения украинских художников-шестидесятников, стремившихся отойти от советских художественных шаблонов.

Украинский литературный критик Иван Дзюба вспоминал о значении фильма для украинской культуры:

«Как тут не напомнить о том, чем стали для моего поколения «Тени забытых предков». Это был не просто праздник украинского искусства. Это был праздник украинской души. Подтверждение того, что Украина может стать эстетической и духовной величиной в мире. А значит — и величиной полной…»

По словам Дзюбы, картина стала своеобразным творческим ориентиром для целого поколения украинских режиссёров, в частности Юрия Ильенко, Леонида Осики, Бориса Ивченко и Ивана Миколайчука. Впоследствии это направление в кинематографе получило название «украинское поэтическое кино».

Реставрация «Теней забытых предков» состоялась при поддержке Национальной киностудии имени Александра Довженко и The Film Foundation World Cinema Project. Благодаря включению в коллекцию Criterion отреставрированная украинская киноклассика получила специальное международное издание с материалами, знакомящими зрителей с историей создания фильма и его культурным значением.

Источник: The Criterion Collection

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