FIЇNKA представила клип о тоске по дому, снятый на мотивы народной свадебной песни

Украинская певица FIЇNKA (Ирина Выхованец) выпустила новую композицию «Привет из Карпат», в основе которой лежит народная свадебная песня «Вже бы-м була їхала».

Вместе с треком артистка представила эмоциональный клип о вынужденном прощании с родным краем.

По сюжету две девочки вынуждены покинуть Карпаты, а встретиться им удается только спустя много лет.

Певица посвятила эту работу украинским эмигрантам, которые уехали из родной страны, но сохранили язык, культуру и традиции.

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«Где бы мы ни были, дом всегда живёт в сердце», — отметила FIЇNKA.

33-летняя украинская певица Ирина Выхованец, известная под сценическим именем FIЇNKA, рассказала о своём опыте использования ботокса. Артистка призналась, что пробовала инъекции, однако результат ей не понравился. Также певица рассказала о похудении на 12 килограммов.

Видео: SadSvit и FIЇNKA представили клип Буревой в стиле 70-х о Карпатах и свободе.

Украинская певица Fiїnka, исполнившая композицию «Алтарь» во время концерта памяти Степана Гиги, заявила, что семья артиста запретила ей петь эту песню. Об этой ситуации исполнительница рассказала после памятного мероприятия, посвященного певцу.

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