Фото: Жена Роналду поразила всех своим образом окровавленной невесты на Хэллоуин

32-летняя модель Джорджина Родригес устроила тематическую вечеринку с друзьями и детьми.

Для празднования она выбрала жуткий образ мёртвой невесты — в свадебном платье с искусственной кровью, фате и гриме с бледным лицом.

На опубликованных в Instagram фото Родригес позировала среди декораций кладбища со скелетом.

В одной из сцен её в шутку атаковали ножом. Образ напоминал героиню мультфильма «Труп невесты».

Криштиану Роналду на праздничных фото и видео не появился.

Невеста Криштиану Роналду, 32-летняя модель Джорджина Родригес, поделилась видео с прогулки по Мадриду вместе с четырьмя детьми.

Португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес поженились на частной церемонии в Португалии. Пара решила отказаться от пышного многолюдного торжества и провести этот важный день в кругу семьи.

Невеста Криштиану Роналду, модель и инфлюенсер Джорджина Родригес, отреагировала на волну критики в сети по поводу изменений в её внешности. Знаменитость обратилась к своим недоброжелателям накануне свадьбы звездной пары.

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