82-летний голливудский актёр Майкл Дуглас поздравил свою супругу Кэтрин Зета-Джонс с 26-й годовщиной свадьбы.

На фотографиях запечатлены молодожены в день свадьбы. Кэтрин Зета-Джонс предстала в роскошном белом свадебном платье, а Майкл Дуглас выбрал классический черный смокинг.

Актер сопроводил публикацию романтическим обращением к супруге. Он отметил, что 26 лет совместной жизни пролетели незаметно, но стали прекрасным временем.

В свою очередь, Кэтрин Зета-Джонс также посвятила пост мужу. Актриса опубликовала черно-белое фото, на котором целуется с Майклом Дугласом на фоне заснеженных пейзажей Антарктиды. Снимок был сделан во время их путешествия в 2026 году.

«Я люблю тебя до конца света и обратно! С 26-й годовщиной свадьбы, Майкл», — написала звезда.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились в Нью-Йорке 18 ноября 2000 года. В браке у них родилось двое детей — сын Дилан и дочь Кэрис.

За годы совместной жизни пара пережила немало испытаний, однако продолжает демонстрировать свои чувства и делиться романтическими моментами. Супруги не скрывают любви друг к другу и регулярно публично признаются в своих чувствах.

По случаю этой особой даты артист опубликовал в Instagram архивные фотографии с их свадьбы, которая состоялась 18 ноября 2000 года.

Звездная супружеская пара актёров Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас 18 ноября 2026 года отмечала нефритовую годовщину свадьбы. Пара находится в официальном браке уже 26 лет.

Напомним, что американский актер и продюсер Майкл Дуглас прибыл в Киев 10 сентября 2024 года. Он активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее фонд актёра и режиссёра Шона Пенна в Украине CORE сообщил, что выделит Львову 100 тыс. долларов на восстановление домов после атаки рашистов.

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