29 октября престижный ресторан-пиццерия в Нью-Йорке, бизнес-партнёршей которого является немецкая супермодель Хайди Клум, отпраздновал третью годовщину со дня открытия. На праздничном мероприятии собрались близкие звезды, в частности трое её старших детей.

Поддержать маму пришли 22-летняя Лени Олуми, 21-летний Генри Самуэль и 19-летний Йохан. Перед камерами папарацци семья позировала вместе и тепло обнималась.

Для вечеринки супермодель выбрала эффектный наряд от украинского бренда Lever Couture. Хайди Клум надела ярко-оранжевое платье из плиссированного фатина, которое волнами ниспадало до пола и открывало бедро модели.

Звезда не впервые выбирает одежду этого украинского бренда. Наряды от Lever Couture регулярно появляются в её публичных образах.

Одежда украинского бренда также привлекает внимание других известных женщин. Среди звезд, которые появлялись в нарядах от Lever Couture, — Селена Гомес, Энн Хэтэуэй и Милла Йовович.

Наряды бренда выбирают и жена Джеффа Безоса, и другие знаменитости. Таким образом, украинский модный бренд продолжает появляться на светских мероприятиях и в гардеробах мировых звёзд.

Американская телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала свой образ к Хэллоуину 2026 года. На этот раз знаменитость решила перевоплотиться в свою 13-летнюю дочь Норт Уэст, которую воспитывает вместе с бывшим мужем — рэпером Канье Уэстом.

Во время празднования Хэллоуина в Белом доме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встретили мальчика в советской военной форме. Ребенок пришел на мероприятие в костюме танкиста с фуражкой советского образца и шевроном танковых войск. Супруги угостили детей шоколадными сладостями.

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