В Японии 73-летний геймдизайнер и продюсер Nintendo Сигэру Миямото был назван лауреатом Ордена культуры. Он станет первым лауреатом этой награды, связанным с индустрией видеоигр, сообщает The Japan Times.

Церемония в День культуры

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии объявило о присуждении награды 23 октября. Орден культуры присуждается за достижения в сферах искусства, литературы, науки и технологий. Официальная церемония вручения состоится 3 ноября — в национальный праздник Японии, День культуры. Награду Миямото вручит император Нарухито.

Карьера в Nintendo

Миямото работает в Nintendo с 1977 года, когда присоединился к компании на начальной должности. Он был одним из ключевых творческих деятелей при создании франшиз Mario и The Legend of Zelda. Среди его работ — аркадная игра Donkey Kong 1981 года, в которой дебютировал персонаж Марио, а также Mario Bros. 1983 года, которую он сорежиссировал.

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Уроженец префектуры Киото, Миямото черпал вдохновение для The Legend of Zelda в детских прогулках по сельской местности Японии. Он был соавтором и дизайнером игры 1986 года, а также продюсером The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года. Эта игра стала первой в серии, где использовали трёхмерный вид от третьего лица вместо двумерной перспективы сверху.

В последние годы Миямото также работал продюсером киноадаптаций Nintendo. Он был продюсером The Super Mario Bros. Movie 2023 года, собравшего более 1,3 млрд долларов в мировом прокате, и The Super Mario Galaxy Movie, который после премьеры в апреле 2026 года собрал более 1 млрд долларов. Также он продюсирует предстоящий фильм The Legend of Zelda, премьера которого запланирована на 30 апреля 2027 года.

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