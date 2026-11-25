Актриса призналась, что была измотана гастролями, соскучилась по кино и не видела для себя профессионального роста в этом проекте.

Украинская актриса Радмила Щоголева, известная по роли молчаливой помощницы Верки Сердючки Гели в «СВ Шоу», объяснила, почему прекратила сотрудничество с шоуменом Андреем Данилко после восьми лет совместной работы.

В интервью Алине Доротюк артистка рассказала, что работа в проекте была непростой из-за многочисленных гастролей и концертов. В конце концов, она почувствовала сильное истощение и решила откровенно поговорить с Данилко о своём желании уйти.

«Была история с моим истощением. Я просто для себя почувствовала, что мне нужно уйти. Я заранее предупредила Андрея, мы с ним поговорили. Я сказала, что не хочу стареть в этом проекте, чувствую, что сейчас уже мой финал здесь. На самом деле, я соскучилась по кино», — говорит актриса.

По словам Радмилы Щоголевой, причиной её решения было не только физическое и эмоциональное истощение. Актриса стремилась больше работать в кино, а также надеялась на театральные проекты, которые в своё время обсуждали с Андреем Данилко.

В частности, они планировали создавать мюзиклы, которые могли бы стать отдельным гастрольным направлением. Однако эти замыслы так и не реализовались.

«Была такая ситуация: я согласилась и хотела ездить, потому что мы планировали ставить мюзикл. Для меня это было очень интересно. Я хотела именно такую историю. У него рождались какие-то идеи, мы что-то придумывали вместе. У нас даже были небольшие ролевые сценки. Я ждала какой-то театральной истории, что это будет. А Андрея очень интересовала музыка, а я всё-таки хотела театрального развития», — говорит знаменитость.

Сначала Радмила Щоголева и Андрей Данилко договорились о постепенном завершении её участия в проекте. Актриса должна была участвовать только в тех выступлениях и мероприятиях, где её присутствие было стратегически важным. В то же время она могла окончательно уйти, если найдёт другое занятие для себя.

Однако впоследствии Щоголева решила окончательно прекратить сотрудничество. По её словам, на это также повлияли проблемы со здоровьем.

«Я почувствовала, что для меня это уже всё. Я себя уже использовала, насколько могла. Я не видела для себя перспектив развития. Мы с Андреем поговорили, договорились, что я буду ездить туда, где это стратегически важно, а потом посмотрим: уйду ли я, буду ли заниматься чем-то своим или буду ездить на какие-то важные проекты. Но я должна быть до конца откровенной с собой», — пояснила актриса.

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