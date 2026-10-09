Голливудская актриса Сидни Свини оказалась дальней родственницей Мэрилин Монро, — исследование

Американская актриса Сидни Свини оказалась дальней родственницей легенды Голливуда Мэрилин Монро. Учёные провели генеалогическое исследование и установили, что звёзды являются девятидвоюродными сёстрами через одно поколение.

По результатам исследования, у Сидни Свини и Мэрилин Монро есть общий предок — Эзра Перри, живший в 1625–1689 годах в штате Массачусетс, США.

Исследователи проверили родственные связи между родителями актрис — Стивеном Свини и Чарльзом Стэнли Гиффордом. Выяснилось, что их родословные пересекаются через Эзру Перри.

Исследователь Рой Мандель рассказал о результатах работы:

«Раскрыть их общую ветвь было невероятно; это мощное напоминание о том, что человечество — одно огромное родовое дерево, и когда мы копаем глубже, то обнаруживаем, насколько удивительно мы все взаимосвязаны».

По словам исследователей, они решили проверить, связаны ли Сидни Свини и Мэрилин Монро родственными узами, из-за сходства их внешности и образов. В социальных сетях пользователи также нередко сравнивают двух актрис.

В частности, в 2025 году Сидни Свини появилась на премьере фильма «Служанка» в белом платье с болеро. Её образ напомнил зрителям стиль Мэрилин Монро и стал поводом для новых сравнений двух звёзд.

Таким образом, генеалогическое исследование выявило не только визуальное сходство, которое замечают поклонники, но и отдаленную родственную связь между двумя известными американскими актрисами.

Об этом сообщает издание Just Jared.

Ранее в выпуске программы The 51% телеканал France 24 рассказал о рекламе с участием Сидни Свини, продвигающей приложение для спортивных ставок. Реклама, в которой актриса предстает почти без одежды, стала вирусной и вызвала возмущение среди спортсменок.

В США рекламная кампания актрисы Сидни Свини для платформы спортивных ставок вызвала критику со стороны спортсменок. Они заявили, что реклама сексуализирует образ спортсменок и унижает женский спорт. В одной из поз Суини изображена обнажённой, прикрывая грудь мячами для американского футбола.

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