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Новости Культура

Глава Госкино встретился с Папой Римским и подарил ему бюст Довженко

UA NEWS 04 Ноября 2026 18:33
Глава Госкино встретился с Папой Римским и подарил ему бюст Довженко

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов во время визита в Рим встретился с Папой Римским Львом XIV. В ходе аудиенции он вручил понтифику бюст выдающегося украинского кинорежиссёра Александра Довженко.

Также Осипов рассказал главе Католической церкви о вкладе украинского художника в развитие мирового кинематографа.

Андрій Осіпов та Папа Лев XIV під час зустрічі у Ватикані

Осипов прибыл в Италию для участия в «Днях украинского и польского кино в Риме» — культурной инициативе, призванной познакомить международную аудиторию с украинским и польским кинематографом, их историей и современными творческими достижениями.

Во время пребывания в Ватикане глава Госкино получил возможность лично пообщаться с понтификом в формате baciamano – краткой встречи, предполагающей личное приветствие Папы Римского.

Бюст українського кінорежисера Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії

Осипов передал Льву XIV бюст Александра Довженко, изготовленный сотрудниками Одесской киностудии. Во время беседы он рассказал о творчестве украинского художника, его вкладе в становление национального кинематографа и значении его наследия для мировой культуры.

По сообщению Госкино, Папа Римский также благословил Андрея Осипова.

В ведомстве отметили, что встреча стала поводом для представления украинского кинематографического наследия и подчеркивания роли культуры в международном диалоге.

Александр Довженко — украинский кинорежиссёр, писатель и художник, один из основателей украинского поэтического кино. Наиболее известными его работами являются фильмы «Звенигора», «Арсенал» и «Земля». Последний считается одним из выдающихся произведений мирового немого кинематографа.

Об этом сообщается со ссылкой на Госкино Украины.
 

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