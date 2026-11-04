Глава Госкино встретился с Папой Римским и подарил ему бюст Довженко

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов во время визита в Рим встретился с Папой Римским Львом XIV. В ходе аудиенции он вручил понтифику бюст выдающегося украинского кинорежиссёра Александра Довженко.

Также Осипов рассказал главе Католической церкви о вкладе украинского художника в развитие мирового кинематографа.

Осипов прибыл в Италию для участия в «Днях украинского и польского кино в Риме» — культурной инициативе, призванной познакомить международную аудиторию с украинским и польским кинематографом, их историей и современными творческими достижениями.

Во время пребывания в Ватикане глава Госкино получил возможность лично пообщаться с понтификом в формате baciamano – краткой встречи, предполагающей личное приветствие Папы Римского.

Осипов передал Льву XIV бюст Александра Довженко, изготовленный сотрудниками Одесской киностудии. Во время беседы он рассказал о творчестве украинского художника, его вкладе в становление национального кинематографа и значении его наследия для мировой культуры.

По сообщению Госкино, Папа Римский также благословил Андрея Осипова.

В ведомстве отметили, что встреча стала поводом для представления украинского кинематографического наследия и подчеркивания роли культуры в международном диалоге.

Александр Довженко — украинский кинорежиссёр, писатель и художник, один из основателей украинского поэтического кино. Наиболее известными его работами являются фильмы «Звенигора», «Арсенал» и «Земля». Последний считается одним из выдающихся произведений мирового немого кинематографа.

Об этом сообщается со ссылкой на Госкино Украины.



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